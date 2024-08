Forte dei Marmi, neonata dimentica dalla nonna in auto sotto il sole cocente, provvidenziale intervento carabinieri

0 Condivisioni acebook Twitter

Bimba chiusa in auto sotto il sole: attimi di paura a Forte dei Marmi

Nonna disperata a Forte dei Marmi: intervengono i carabinieri

Momenti di panico a Forte dei Marmi, quando una nonna si è ritrovata in una situazione di emergenza dopo aver accidentalmente chiuso la nipotina neonata dentro l’auto sotto il sole cocente. L’incidente è avvenuto ieri, e le alte temperature di questi giorni hanno reso la situazione particolarmente allarmante. La donna, in preda alla disperazione, ha iniziato a gridare in strada chiedendo aiuto. Aveva lasciato le chiavi all’interno del veicolo e, inavvertitamente, le porte si sono chiuse, bloccandola fuori e lasciando la piccola sola all’interno. La rapidità con cui si sono mossi i soccorsi ha evitato il peggio.

Intervento tempestivo: bimba in salvo

L’intervento decisivo è stato quello dei carabinieri, che sono arrivati prontamente sul posto. Valutando la gravità della situazione, hanno deciso di rompere un vetro per liberare la bambina dall’auto. Fortunatamente, l’operazione è durata solo pochi minuti e la piccola è stata recuperata senza alcun danno. Non è stato necessario alcun intervento medico poiché la neonata è stata trovata in buone condizioni, grazie alla velocità con cui è stata gestita l’emergenza. Questo episodio evidenzia l’importanza di non lasciare mai i bambini soli in auto, specialmente nei periodi di caldo intenso, e dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine in situazioni critiche.