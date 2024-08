Lecce, schianto fatale con la moto in ritorno da lavoro in una sagra, muoiono Mattia e Giuseppe di 40 e 31 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Leverano: due uomini perdono la vita in un incidente stradale

Incidente fatale: addio a Mattia Saponaro e Giuseppe Vetrugno

Nella notte tra l’1 e il 2 agosto, una tragedia ha colpito le strade del Salento quando due uomini, Mattia Saponaro, 40 anni, e Giuseppe Vetrugno, 31 anni, sono morti in un incidente mentre viaggiavano in scooter. L’incidente è avvenuto alle porte di Leverano, in provincia di Lecce, vicino alla rotatoria che conduce a Porto Cesareo. Entrambi erano originari di San Pietro in Lama e avevano appena finito il turno di lavoro presso uno stand di dolciumi al festival internazionale della birra Birra e Sound. Intorno alle 3:00, mentre si dirigevano a comprare delle sigarette, il loro scooter T-Max è uscito di strada, finendo su un’aiuola. Lo schianto è stato così violento che i due uomini sono stati sbalzati dalla sella e hanno perso la vita sul colpo, nonostante i tentativi di soccorso degli automobilisti di passaggio e dei sanitari del 118.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Dopo l’incidente, sul luogo sono arrivati i carabinieri per eseguire gli accertamenti necessari e garantire la sicurezza del tratto stradale. Le autorità stanno cercando di determinare se Mattia Saponaro e Giuseppe Vetrugno indossassero i caschi al momento dell’incidente e stanno lavorando per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto. Il ciclomotore è stato sequestrato per ulteriori indagini. Le salme dei due uomini sono state trasferite alla camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce su disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, che piange la perdita di due giovani vite. I residenti di San Pietro in Lama e delle zone circostanti si sono uniti nel dolore e nel cordoglio per le famiglie colpite da questa tragedia, mentre le indagini continuano per dare risposta ai molti interrogativi ancora aperti sull’incidente.