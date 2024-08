Martina Colombari torna sui social dopo la tempesta con Achille, il suo post è da brividi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un silenzio interrotto: Martina Colombari affronta le tensioni familiari

Negli ultimi giorni, Martina Colombari, celebre ex Miss Italia e conduttrice televisiva, ha rotto il silenzio riguardo al momento delicato che sta vivendo con il figlio Achille Costacurta. Il diciannovenne, frutto del matrimonio con l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta, aveva recentemente attirato l’attenzione dei media per una serie di post sui social media che hanno suscitato scalpore. Tra questi, spiccava un commento sotto una foto in bikini di Martina: “Ma copriti. Hai 50 anni. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma.” Inoltre, Achille aveva pubblicato immagini di mazzette di soldi e bustine contenenti una misteriosa polvere rosa, tutte accompagnate da tag al profilo della madre. La reazione di Martina è stata inizialmente di chiusura, culminando con la sospensione del profilo Instagram di Achille e il suo ritiro da un evento pubblico dove era madrina. Tuttavia, attraverso un recente post su Instagram, l’ex Miss Italia ha condiviso un messaggio che riflette la sua filosofia di vita in questo momento difficile: “La pazienza non è l’abilità di aspettare, è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità.”

Dinamiche familiari e momenti di difficoltà

Le difficoltà tra Martina e Achille non sono una novità. Già nella primavera del 2023, poco dopo la partecipazione con la madre al programma televisivo Pechino Express, Achille fu denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Martina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva aperto il cuore, ammettendo che la loro famiglia aveva attraversato tempi difficili e che avevano persino deciso di intraprendere una terapia familiare. “Con l’adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori,” aveva confessato Martina. Quando le fu chiesto se avesse un buon rapporto con il figlio, la sua risposta fu onesta: “Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo.” Riconoscendo il suo ruolo, Martina aveva ammesso: “Forse sono una mamma un po’ bacchettona, ma d’altronde anche la mamma amica non va bene.”

Un viaggio tra conflitti e riconciliazione

Nonostante le tensioni, ci sono stati momenti di riconciliazione tra Martina e Achille. Dopo la loro avventura televisiva a Pechino Express, il loro rapporto sembrava essersi rafforzato. Achille, in un post su Instagram, aveva espresso gratitudine verso la madre: “Se oggi posso dire di avere fatto l’esperienza più bella, più emozionante, più real e più indimenticabile della mia vita è per te, mamma, che dopo anni, ti sei fatta convincere a venire a fare questa avventura assieme.” Tuttavia, i recenti eventi hanno rivelato una nuova crisi, portando alla ribalta le sfide continue del loro legame. Nonostante ciò, Martina, come qualsiasi madre devota, è determinata a ricostruire la serenità familiare “un passo alla volta”.