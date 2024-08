Incidente A14 Bologna-Taranto, auto rimane schiacciata tra due tir, muore coppia di coniugi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente stradale sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro ha causato la morte di due anziani coniugi, Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, residenti a Forlì.

Oggi, venerdì 2 agosto, un tragico incidente stradale ha portato alla morte di due anziani coniugi sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna. Le vittime, Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, entrambi ottantenni e residenti a Forlì, hanno perso la vita in un tamponamento che ha coinvolto la loro auto e due mezzi pesanti. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia si trovava a bordo della loro Dacia Duster quando si è verificato l’incidente. I coniugi stavano viaggiando verso Bologna per far visita alla figlia e ai nipoti. Sembra che alla guida ci fosse Rita Marcheselli e si ipotizza che la donna possa aver avuto un malore prima dell’impatto. La vettura, dopo una carambola, è rimasta schiacciata tra i due mezzi pesanti, causando la morte dei due anziani.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica del sinistro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Le immagini condivise sui social mostrano la macchina distrutta nel violento impatto.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione, con una coda di 7 chilometri nel tratto tra Faenza e Castel San Pietro in entrambe le direzioni, che è rimasto chiuso fino alle 15.30. Il weekend tra il 2 e il 4 agosto segna l’inizio del primo esodo estivo degli italiani, con traffico intenso previsto sulle autostrade. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a rispettare le regole della strada per evitare ulteriori tragedie.