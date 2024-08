Si addormenta mentre è in viaggio in auto e non si sveglia più, muore Anna Marello a 49 anni, era andata a trovare la figlia

0 Condivisioni acebook Twitter

Anna Marello, 49 anni, muore in auto durante un viaggio con la famiglia dal Veneto al Friuli. Le cause sono ancora da accertare.

Anna Marello, una donna di 49 anni residente a Spinea (Venezia), è tragicamente deceduta durante una visita alla figlia e alla nipote a Polcenigo (Pordenone). La giornata, che era iniziata come un normale incontro familiare, si è conclusa con una tragedia inaspettata. Anna e suo marito Paolo Busolin erano partiti dal Veneto per raggiungere il Friuli e trascorrere del tempo con la famiglia. Dopo una piacevole cena al ristorante con la figlia e la nipotina, Anna si è addormentata sul sedile posteriore dell’auto durante il viaggio di ritorno.

Arrivati a destinazione, sotto casa della figlia, Anna non si è svegliata. Paolo ha deciso di lasciarla riposare in macchina, pensando che fosse semplicemente stanca. Tuttavia, la mattina successiva, quando la figlia è andata a controllare la madre, l’ha trovata priva di sensi. Nonostante l’immediata corsa al pronto soccorso di Udine, il personale medico non è riuscito a rianimarla, e ne ha dichiarato il decesso.

Le cause della morte di Anna Marello sembrano essere naturali, ma la pubblica ministera Federica Urban ha richiesto ulteriori accertamenti da parte della polizia di Stato e dei carabinieri della stazione di Polcenigo. Un’autopsia potrebbe essere necessaria per chiarire le cause del decesso e fornire risposte alla famiglia colpita dal dolore.

La comunità di Spinea è rimasta sconvolta dalla notizia della morte improvvisa di Anna, una donna conosciuta per la sua gentilezza e dedizione alla famiglia. Il tragico evento ha suscitato commozione e cordoglio tra amici e conoscenti, che ora attendono di capire le circostanze precise che hanno portato alla sua scomparsa.