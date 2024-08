Fedez si sente male in volo sul suo jet privato, ricoverato d’urgenza in Puglia, annullati tutti i suoi impegni

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez, il noto rapper italiano, ha avuto un malore durante un volo privato verso Gallipoli e si è reso necessario un ricovero d’urgenza, portando alla cancellazione del suo concerto.

Fedez ha avuto un malore durante un volo verso Gallipoli sul suo jet privato, costringendo il team medico a intervenire immediatamente. Il rapper si trovava in Puglia per esibirsi in un concerto previsto al Praja di Gallipoli. La notizia del malore è stata comunicata dallo staff di Fedez attraverso una nota pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell’artista. “Purtroppo – si legge nella nota – durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

L’11 luglio scorso, il rapper era stato già ricoverato per un’emorragia interna. Fedez aveva smentito le speculazioni dei media: “Sto leggendo articoli basati non so su cosa, parlano di un mio abuso di alcol e droghe ma non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna. Dove mi hanno operato per rimuovere il tumore, là dove sono stato ricucito, sono più fragile”.

Il chirurgo Marco Antonio Zappa, che aveva operato Fedez presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano a settembre 2023, ha dichiarato pubblicamente: “Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo”. Ha inoltre specificato che “i sanguinamenti di cui ogni tanto soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo”.