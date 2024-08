Abbronzatura finta “effetto scottatura” è il nuovo trend make-up virale su TikTok

0 Condivisioni acebook Twitter

La Generazione Z lancia un nuovo trend make-up su TikTok: il blush “effetto scottatura” che imita una scottatura solare. Questo look è diventato virale tra le giovani, ma è davvero una moda sicura?

Un nuovo trend make-up sta facendo scalpore tra la Generazione Z: l’applicazione di un blush ultra-brillante che imita l’aspetto di una scottatura solare. Questa tendenza, che ha conquistato TikTok, prevede di applicare abbondanti quantità di fard sulle guance per ottenere un effetto arrossato simile a una giornata trascorsa sotto il sole. Il look, che alcuni considerano “folle”, si sta rapidamente diffondendo grazie a influencer e celebrità come Hailey Bieber e il suo marchio Rhode.

L’influencer Rachel Carlisle, con oltre 72.000 follower su TikTok, ha generato discussioni accese con il suo make-up che dona alle guance e alla fronte una tonalità rossa accesa. Anche se alcuni critici hanno definito questo trend esagerato, molti lo vedono come un’alternativa sicura all’esposizione ai raggi UV e ai lettini abbronzanti. “È il mio modo preferito per sembrare scottata dal sole senza danneggiare la mia pelle”, ha dichiarato la tiktoker Kim Lloyd in un video recente.

Altre influencer, come Isabell Rose e Tabitha Swatosh, hanno spinto il trend ancora oltre, creando con il trucco delle simulazioni di ustioni attorno agli occhi e sul décolleté, complete di linee di abbronzatura per imitare l’effetto di occhiali e costumi da bagno dopo ore al sole.

Hailey Bieber, durante il lancio dei fard del suo marchio, ha condiviso consigli per un’applicazione perfetta: “Puoi sempre iniziare con meno prodotto e vedere come ti senti. E poi aumentare la quantità”. Secondo il New York Post, l’attuale entusiasmo per il blush è un netto cambiamento rispetto al look bronzeo degli anni 2010, quando il fard era quasi obsoleto. Oggi, con tendenze come “boyfriend blush”, “sunset blush” e “cold girl makeup”, il blush è tornato ad essere un elemento essenziale nelle trousse da trucco.

Sebbene sia possibile che il boom del “blush stile scottatura” si esaurisca nelle prossime stagioni, gli esperti di moda ritengono che le ragazze più giovani si stiano divertendo davvero con questa tendenza. Al contrario degli anni 2010, il blush è diventato un modo per esprimere la propria personalità e creatività nel make-up.

I trend dell’estate 2024: dalle canzoni ai vestiti

Oltre al make-up, l’estate 2024 vede altre tendenze che la Gen Z sta abbracciando con entusiasmo. Tra queste, la musica di Taylor Swift, Tony Effe e Anna sta dominando le playlist estive, con il tormentone “Sto full full” che impazza sui social media. Nell’ambito della moda, i “Jorts”, o jeans corti, stanno conquistando un posto d’onore negli armadi dei giovani, segnando il ritorno di un capo che mixa comfort e stile casual.

La domanda resta: le scottature solari devono davvero diventare di moda? Indipendentemente dalla risposta, è chiaro che la Generazione Z non ha paura di sperimentare e di adottare nuove tendenze per esprimere la propria individualità.