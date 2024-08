Perde il controllo della moto per un malore e si schianta contro un palo, morto il 49enne Davide Valesi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Castelleone: Davide Valesi perde la vita in un incidente stradale. Il 49enne si è schiantato contro un palo mentre era in moto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Questa mattina a Castelleone, in provincia di Cremona, un incidente stradale ha provocato la morte del 49enne Davide Valesi, residente nella stessa località. L’incidente è avvenuto intorno alle nove lungo la strada che collega Castelleone a Fiesco. Secondo le prime ricostruzioni, Valesi ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo, nei pressi di un passaggio a livello ferroviario.

L’impatto è stato così violento che la vittima è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal punto di collisione. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Valesi.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono attualmente sotto esame dagli agenti della polizia stradale di Crema, che stanno lavorando per comprendere cosa abbia portato alla perdita di controllo del veicolo. Tra le possibili cause al vaglio, si considera la presenza di eventuali fattori esterni come condizioni meteorologiche sfavorevoli o problemi tecnici alla moto.

L’intera comunità di Castelleone è in lutto per la perdita di Davide Valesi, descritto da amici e conoscenti come una persona amata e rispettata. I residenti del paese si sono stretti attorno alla famiglia della vittima, offrendo supporto e conforto in questo momento di grande dolore.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni, con l’ausilio di testimonianze e di eventuali filmati di sicurezza presenti nella zona, per fare luce sull’esatta dinamica dei fatti e fornire risposte definitive su questa tragica vicenda.