Fedez, con un post, ringrazia i fan dopo il malore in aereo che lo ha portato in ospedale

Fedez ha rassicurato i fan sui social dopo il malore che lo ha colpito in aereo, costringendolo a cancellare il concerto previsto a Gallipoli.

Un inaspettato malore per Fedez

In una serie di post sui social media, Fedez ha raccontato i dettagli del malore che lo ha colto mentre si trovava su un aereo, costringendolo a un ricovero presso l’ospedale Perrino di Brindisi. L’imprevisto ha causato l’annullamento del suo concerto al Praja di Gallipoli, deludendo i numerosi fan che attendevano di vederlo esibirsi. Fedez, il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, ha scritto: “È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto. Grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta”. Le sue parole, intrise di gratitudine e rammarico, hanno subito ricevuto un’ondata di affetto e sostegno da parte dei fan.

Gratitudine

Nel suo messaggio, Fedez ha voluto esprimere un ringraziamento particolare allo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per l’assistenza ricevuta. “Ciao a tutti – scrive il rapper – ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo, mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli”. Il rapper ha poi continuato esprimendo il suo dispiacere per l’accaduto, ricordando quanto fosse impaziente di tornare sul palco dopo l’ultimo ricovero che lo aveva costretto a cancellare altre date dei suoi concerti.

Speranze

Nonostante la delusione di non poter esibirsi, Fedez ha condiviso il suo ottimismo per il futuro, sperando di poter presto riprendere i suoi impegni musicali. “Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date – aggiunge – non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire ad essere dimesso per tempo, così non è stato”. Il suo messaggio è un promemoria dell’importanza della salute e della comprensione nei confronti degli artisti, che, nonostante gli imprevisti, cercano sempre di dare il massimo per il loro pubblico. I fan continuano a sostenerlo, attendendo con ansia il suo ritorno sul palco.