Fulmine cade sulla spiaggia, due donne in gravi condizioni, panico tra i bagnanti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un fulmine ha colpito la spiaggia di Alba Adriatica, ferendo gravemente due donne e lasciando sotto shock i presenti. L’incidente ha scatenato il panico tra i bagnanti.

Un boato inaspettato sul litorale

Un fulmine inaspettato ha colpito la spiaggia di Alba Adriatica, una popolare località balneare sulla costa sud dell’Abruzzo. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla spiaggia libera situata tra le concessioni Piccolo Chalet e Caraibi, lasciando ferite tre donne e causando panico tra i bagnanti presenti. Sebbene il cielo fosse nuvoloso e avesse piovigginato leggermente, la spiaggia era ancora affollata di persone che godevano della giornata. “Il cielo era nuvoloso e aveva piovigginato per qualche minuto, ma c’erano ancora tante persone. Si è sentito il boato e poi si è generato il panico, una scena apocalittica,” hanno raccontato i testimoni oculari. Il fulmine ha generato un rumore assordante e una scena descritta dai presenti come “apocalittica”, creando un immediato stato di caos e paura.

Ferite tre donne: una in condizioni critiche

Tra le persone colpite, la più grave è una 41enne residente ad Alba Adriatica. La donna ha subito un arresto cardiaco e ha ricevuto una rianimazione immediata sul posto grazie all’utilizzo di un defibrillatore. Successivamente, è stata trasportata con un elicottero del 118 all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è attualmente ricoverata in rianimazione. Anche una turista belga di 64 anni è rimasta gravemente ferita, inizialmente manifestando una perdita temporanea di sensibilità alla parte inferiore del corpo (parestesia). Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate, culminando in un infarto durante i soccorsi. La terza donna, una 44enne locale, ha riportato parestesia a una gamba ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Giulianova. L’incidente ha evidenziato l’importanza della pronta risposta delle unità di emergenza e dei soccorsi sulla scena.

Intervento delle autorità e misure di sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli uomini della guardia costiera e la Volante Mare della polizia di Stato.