Autostrada A12, perde il controllo dell’auto e termina la corsa contro guardrail, muore 22enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sulla A12: un giovane di 22 anni perde la vita in un terribile incidente stradale. Le cause sono ancora da accertare.

Un grave incidente stradale ha scosso oggi l’autostrada A12 al chilometro 30, in direzione Civitavecchia, nella provincia di Roma. Un giovane italiano di appena 22 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto, schiantandosi violentemente contro il guardrail prima di colpire il muro a margine della carreggiata.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ma la dinamica suggerisce che il ragazzo abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’impatto è stato così violento da strappare il motore della macchina, il cui calore ha innescato un incendio nella sterpaglia adiacente.

I sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul luogo, hanno tentato di soccorrere il ragazzo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco di Cerveteri, insieme all’equipaggio della 26A, sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona circostante, spegnendo le fiamme scaturite dal motore del veicolo. Successivamente, hanno assistito il personale sanitario del 118 nei tentativi di soccorso.

Anche la Polizia Stradale è giunta sul posto per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico veicolare. Le autorità stanno lavorando per determinare le cause esatte dell’incidente, esaminando ogni possibile elemento che possa aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.