Ceccon senza freni spiega perché ha dormito nel parco: “In quel villaggio si poteva resistere qualche giorno non di più”

La fotografia del nuotatore italiano Thomas Ceccon che dorme sull’erba, disteso su un asciugamano ai piedi di una panchina del parco del Villaggio Olimpico, è diventata virale e ha attirato l’attenzione a livello internazionale.

Ceccon ha spiegato che si era semplicemente appoggiato lì per avere un momento di solitudine, ma l’immagine ha sollevato questioni riguardo alle condizioni del Villaggio Olimpico a Parigi 2024.

Le Critiche di Ceccon al Villaggio Olimpico

Nei giorni precedenti, Ceccon aveva criticato duramente l’organizzazione degli alloggi, descrivendo una serie di disagi che gli atleti hanno affrontato durante il loro soggiorno. Tra le lamentele principali ci sono la mancanza di aria condizionata, il caldo soffocante che rende impossibile riposare adeguatamente, e la qualità del cibo che non era all’altezza delle aspettative. Secondo Ceccon, queste condizioni hanno un impatto negativo sulle prestazioni degli atleti:

“Può influire molto, sicuramente.”

Anche se torna in Italia con una medaglia d’oro nei 100 metri dorso e una di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, Ceccon esprime rammarico per le difficoltà logistiche incontrate.

La Situazione nel Villaggio Olimpico

Ceccon ha rivelato che molti atleti hanno deciso di spostarsi per trovare condizioni migliori. Ha evitato di entrare nei dettagli di cosa non funzionava nel Villaggio, ma ha sottolineato che dopo alcuni giorni, le condizioni iniziano a pesare:

“Per un evento così importante, per i primi 3-4 giorni magari puoi resistere. Però se ne passano dieci, col cibo che c’è, non è semplicissimo.”

L’atleta racconta che, non riuscendo più a sopportare la situazione, ha scelto di dormire nel parco per trovare un po’ di sollievo. Ha cercato di sminuire la portata della foto virale, affermando:

“Molto semplicemente mi sono messo disteso sì, poi non so neanche chi sia che ha fatto la foto. La verità è che mi ero appoggiato lì per stare un po’ per i fatti miei e basta.”

Il Bilancio di Ceccon alle Olimpiadi

Nonostante le difficoltà, Ceccon si dichiara soddisfatto della sua performance olimpica, soprattutto considerando gli infortuni e le sfide affrontate nel corso dell’anno. Ha raggiunto il suo obiettivo di vincere l’oro nei 100 metri dorso e ha aggiunto una medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero. Tuttavia, esprime rammarico per la mancata finale nei 200 metri dorso, che avrebbe potuto portargli un’altra medaglia.

Riguardo alla performance nella staffetta mista 4×100, Ceccon ammette che la squadra avrebbe potuto fare meglio:

“È successo, siamo andati fuori. Abbiamo parlato molto tra di noi. C’è stata forse poca convinzione, poco spirito di gruppo. Peccato, forse potevamo giocarci una medaglia anche se molto difficile.”

Esperienze e Emozioni dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Ceccon riflette anche sull’atmosfera delle Olimpiadi di Parigi rispetto a quelle di Tokyo 2021, condizionate dalla pandemia di Covid-19. Nota con piacere gli spalti pieni, un aspetto che non dava per scontato. Nonostante gli alti e bassi emotivi dopo aver vinto una medaglia d’oro, riconosce che le esperienze vissute sono state molteplici e intense: “Ho anche un po’ sentito le difficoltà del Villaggio. Magari sono calato un po’, e si è visto soprattutto nella staffetta l’ultimo giorno. Però le emozioni vissute sono tantissime.”