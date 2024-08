Tamberi choc a rischio le Olimpiadi di Parigi: “Ho un calcolo renale, sono sdraiato in un letto impotente”

0 Condivisioni acebook Twitter

Gianmarco Tamberi a rischio per le Olimpiadi di Parigi: un calvario inaspettato

Gianmarco “Gimbo” Tamberi, l’atleta italiano di salto in alto che ha conquistato l’oro a Tokyo 2021 insieme al qatariota Mutaz Essa Barshim, potrebbe non partecipare alle Olimpiadi di Parigi a causa di un problema di salute imprevisto. Tamberi è attualmente bloccato a letto con febbre alta, debilitato da un calcolo renale. La notizia è stata resa nota dallo stesso campione attraverso un messaggio sui social media, dove ha condiviso il suo stato di ansia, rabbia e preoccupazione. Nella foto che accompagna il messaggio, Tamberi è disteso in un letto d’ospedale, con una flebo al braccio, mentre il suo volto riflette il dolore fisico e la frustrazione mentale. La possibilità di dover rinunciare alla gara per la quale si è preparato intensamente rappresenta un colpo devastante per l’atleta, che si trova a pochi giorni dall’inizio della competizione.

Il messaggio di Tamberi: speranza e determinazione

“Incredibile… Non può essere vero,” scrive Tamberi nel suo post, spiegando come tutto sia iniziato solo due ore dopo aver scritto un post motivazionale sui social. “Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre.” Il campione sottolinea il contrasto tra il suo stato d’animo e i suoi piani, poiché avrebbe dovuto partire per Parigi per iniziare il suo percorso olimpico. “Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca.” Nonostante il suo stato attuale, Tamberi mantiene un forte desiderio di partecipare alla competizione e promette di dare il massimo, indipendentemente dalle sue condizioni. “Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!” Con queste parole, Tamberi dimostra una determinazione incrollabile, nonostante le avversità che sta affrontando. La speranza è che il suo corpo possa riprendersi in tempo per permettergli di competere e continuare a inseguire il suo sogno olimpico.