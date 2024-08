Bimba di 11 anni azzannata dal Bull Terrier di famiglia, il padre interviene e ferisce il cane, la piccola è gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter

Aggressione a Busto Arsizio: bambina di 11 anni ferita dal Bull Terrier di famiglia, il padre interviene per salvarla.

Un drammatico episodio si è verificato a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove una bambina di 11 anni è stata aggredita dal Bull Terrier di famiglia nel pomeriggio di ieri. L’attacco ha scatenato il panico e ha richiesto un immediato intervento da parte del padre, che si è precipitato in soccorso della figlia e ha ferito il cane per poterla liberare dalla morsa dell’animale.

La situazione è apparsa subito grave e ha portato a una chiamata d’emergenza al 112. In risposta, sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un elisoccorso per garantire il rapido trasporto della bambina. Nonostante l’aggressione, l’11enne era cosciente quando è stata soccorsa ed è stata trasferita in elicottero a un ospedale di Milano per ricevere le cure necessarie. Al momento, sulle sue condizioni di salute vige il massimo riserbo.

Il Bull Terrier è stato ricoverato in una clinica veterinaria per le ferite riportate. Nel frattempo, la polizia locale di Busto Arsizio è incaricata di svolgere le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze per comprendere le circostanze che hanno portato all’aggressione e per determinare eventuali misure da adottare in futuro.

L’episodio ha sollevato una crescente preoccupazione tra i residenti riguardo la sicurezza e la gestione degli animali domestici. Molti si interrogano sulla prevenzione di tali incidenti e sull’importanza di comprendere il comportamento dei cani, specialmente quelli appartenenti a razze potenzialmente pericolose.