Si tuffa nella piscina della sua villa ma ha un malore, 64enne muore annegato

Tragedia a Busto Arsizio: un uomo di 64 anni perde la vita dopo un tuffo in piscina, si indaga sulle cause dell’incidente.

Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, una tragedia ha colpito la tranquilla comunità di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un uomo di 64 anni è deceduto dopo essersi tuffato nella piscina della sua abitazione situata in via Massimo d’Azeglio. Le circostanze precise dell’accaduto rimangono ancora poco chiare.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16.30, quando l’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza ha ricevuto la chiamata. In risposta, i sanitari sono intervenuti tempestivamente con un’ambulanza e un’automedica, mentre i vigili del fuoco del Sempione sono giunti sul posto per fornire ulteriore supporto. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, l’uomo non ha potuto essere salvato, lasciando nello sconforto familiari e vicini.

Le autorità stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi considerate è che l’uomo possa aver subito un malore a causa del caldo intenso, che lo avrebbe indotto a cercare refrigerio in piscina. Questa eventualità, insieme ad altre possibili cause, è al centro delle indagini.