22enne perde in controllo dell’auto e muore, si chiamava Gabriele Romiti, tornava a casa dal lavoro

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sull’autostrada A12: un giovane di 22 anni perde la vita in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal lavoro.

Un grave incidente stradale ha scosso la giornata di sabato 3 agosto sull’autostrada A12, dove un ragazzo di soli 22 anni, Gabriele Romiti, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto. Romiti, originario di Tarquinia e residente a Civitavecchia, stava rientrando a casa dal lavoro quando il tragico evento si è verificato intorno alle 14.

Alla guida della sua Fiat Punto, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro il guardrail e poi contro il muro che delimitava la carreggiata. L’impatto è stato così violento da causare il distacco del motore dell’auto, provocando un piccolo incendio. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Romiti a causa delle gravi ferite riportate.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre gli agenti della polizia stradale hanno eseguito tutti i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Gabriele Romiti si era diplomato nel 2021 all’istituto Stendhal di Civitavecchia. Appartenente all’Azione Cattolica, era un grande appassionato di sport, in particolare di atletica, passione condivisa con il padre Giuseppe, un militare della Guardia Costiera, e il fratello minore.

La tragica notizia ha sconvolto le comunità di Civitavecchia, Tarquinia, e Montalto di Castro, dove la famiglia Romiti è molto conosciuta e stimata. Molti si sono stretti intorno alla famiglia, esprimendo il proprio cordoglio per la perdita di un giovane descritto da tutti come brillante e pieno di vita.