Atto di coraggio fatale, 17enne si tuffa per salvare un amico ma va in affanno, viene riportato a riva ma muore durante trasporto in ospedale

Un ragazzo di 17 anni annega nel tentativo di salvare un amico in Sicilia, mentre altre tragedie colpiscono le coste italiane.

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto, a Scoglitti, una frazione di Vittoria, in Sicilia. Un ragazzo di diciassette anni ha perso la vita annegando nel mare durante un atto di coraggio per salvare un amico. Secondo una prima ricostruzione fornita da testimoni presenti sul posto, il giovane si è tuffato in acqua per aiutare il suo amico, che era stato trascinato dalle forti correnti. Nonostante l’eroico tentativo, solo l’amico è riuscito a tornare a riva sano e salvo, mentre il diciassettenne è stato portato in ospedale dove, purtroppo, è deceduto durante il trasporto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno cercato invano di rianimare il giovane.

Purtroppo, questo non è l’unico tragico incidente avvenuto oggi sulle spiagge italiane. In Toscana, un uomo di 85 anni di Monteriggioni (Siena) è deceduto mentre faceva il bagno a Follonica (Grosseto). Nonostante l’intervento immediato della Croce Rossa e della Guardia Costiera, i tentativi di rianimazione sono stati inutili. L’anziano si trovava in acqua con altre persone quando ha accusato un malore improvviso.

In Lazio, sulla spiaggia libera di Latina, un 72enne originario del Piemonte è stato trovato privo di vita da alcuni bagnanti. Il suo corpo galleggiava in mare, e nonostante il pronto intervento della Guardia Costiera e delle forze dell’ordine, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.