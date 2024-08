Sagra del paese, vicesindaco tocca un palo della luce, muore folgorato

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Ceres: il vicesindaco Mauro Poma folgorato durante i preparativi della festa patronale, gravi le sue condizioni. L’incidente coinvolge anche una famiglia.

Nella tarda mattinata di domenica 4 agosto, il piccolo comune di Ceres, nella città metropolitana di Torino, è stato teatro di un drammatico incidente durante i preparativi per la festa patronale dell’Assunta. Mauro Poma, vicesindaco del comune, è rimasto folgorato mentre si trovava all’interno di un capannone adibito a cucina, in cui ha accidentalmente toccato un palo di ferro. L’incidente è avvenuto poche ore prima dell’inizio delle “Valliadi”, una manifestazione ludico-sportiva nelle valli del Canavese.

Secondo le prime ricostruzioni, Mauro Poma si sarebbe appoggiato a un palo in ferro che faceva parte di una struttura in fase di allestimento in piazza a Ceres. Da quel palo, l’uomo ha ricevuto una scarica elettrica che lo ha fatto crollare a terra privo di sensi. I soccorsi sono stati immediati: Poma è stato rianimato due volte sul posto e successivamente trasportato in elisoccorso all’ospedale delle Molinette di Torino, dove è ora ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.

Durante le operazioni di soccorso al vicesindaco, una famiglia composta da padre, madre e un bambino di sei anni ha subito una scossa elettrica di minore entità. I tre si sono recati autonomamente all’ospedale di Ciriè. I genitori sono stati dimessi poco dopo, mentre il bambino è stato trattenuto per una notte a scopo precauzionale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione cittadina e gli ispettori dello Spresal (Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’azienda sanitaria locale, per eseguire le verifiche necessarie. La struttura da cui è partita la scarica elettrica era in fase di montaggio e destinata ad accogliere una cena all’aperto, prevista a margine dell’evento che è stato successivamente annullato. L’area è stata messa in sicurezza per garantire la sicurezza pubblica.