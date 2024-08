Mistero a Pavia, trovata morta per strada una ragazza di 17 anni, gravissima l’amica di 18 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Pavia: una giovane trovata morta e un’altra ferita, indagini in corso per determinare la causa. L’ipotesi di incidente o malore è ancora aperta.

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, Pavia è stata scossa da un tragico evento. Una giovane adolescente è stata trovata morta in via Ottavio Bonomi, mentre un’altra ragazza giaceva priva di sensi e in gravi condizioni accanto a lei. La seconda ragazza, trasportata immediatamente in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del dramma è stato rinvenuto un monopattino, ma le cause dell’accaduto restano ancora da chiarire.

L’allarme è stato lanciato intorno alle due di notte, quando la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto una chiamata. Le due giovani, rispettivamente di 17 e 18 anni, stavano tornando da una festa quando si è verificata la tragedia. All’arrivo dei soccorritori, una delle ragazze era già deceduta, mentre l’altra era esanime al suolo.

Secondo le prime indagini, non sono stati riscontrati segni evidenti di un incidente. Tuttavia, le ipotesi di un investimento da parte di un veicolo o di una caduta non sono state escluse. Inoltre, si considera la possibilità di un malore. Fonti locali suggeriscono che verranno eseguiti test tossicologici per determinare la causa del decesso. L’incidente si è verificato in una zona residenziale a ovest di Pavia, dove un residente avrebbe sentito un urlo nel cuore della notte. La giovane sopravvissuta è stata ricoverata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo con un trauma cranico. Gli inquirenti della scientifica hanno eseguito i rilievi, ma le indagini sono solo all’inizio.