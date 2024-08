Torre Canne, 25enne muore investito da un’auto pirata subito dopo essere uscito da un lido

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sulla costa di Ostuni: giovane di 25 anni investito da un’auto pirata, fermato il presunto conducente.

La notte scorsa, un tragico incidente ha scosso la comunità di Ostuni e i suoi dintorni. Andrea Catamerò, un giovane di 25 anni originario di San Vito dei Normanni, è stato investito mortalmente lungo la complanare che collega Pilone, una marina di Ostuni, a Torre Canne. Il veicolo responsabile dell’incidente è fuggito immediatamente dopo l’impatto, lasciando il ragazzo senza possibilità di scampo.

Catamerò aveva appena concluso la serata in un lido sulla costa della Città Bianca quando è avvenuto l’incidente. I soccorritori del 118, accorsi tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I Carabinieri della Compagnia di Fasano sono intervenuti per avviare le indagini.

Grazie alla prontezza degli amici di Catamerò, che sono riusciti a memorizzare la targa dell’auto, le autorità sono state in grado di identificare rapidamente il sospetto veicolo. Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Commissariato di Ostuni hanno fatto visita all’abitazione del presunto conducente, un 26enne residente a Pezze di Greco, per effettuare gli accertamenti di rito.

Il giovane è attualmente sotto interrogatorio presso gli uffici del commissariato di Ostuni. Gli agenti, coordinati dal vicequestore Michele Marinelli, hanno rilevato sul veicolo segni compatibili con l’incidente, confermando i sospetti sul coinvolgimento del 26enne. Grazie alle testimonianze raccolte e alle prove fisiche, le autorità stanno procedendo con le indagini e non si esclude che a breve possa essere emesso un fermo nei confronti del presunto pirata della strada.