Bari, rapina in una villa, ladro tenta di strangolare la vittima con un lenzuolo, poi fugge con refurtiva ma viene scoperto dalla Polizia, era il vicino di casa

Tentato strangolamento e rapina a Torre a Mare: arrestato il vicino di casa della vittima grazie al tempestivo intervento della polizia.

Un grave episodio di violenza e rapina si è verificato a Torre a Mare, dove una giovane donna è stata brutalmente aggredita nel cuore della notte all’interno della sua abitazione. Il ladro, un vicino di casa della ragazza, è stato sorpreso mentre cercava di rubare, e ha tentato di strangolarla con un lenzuolo per impedirle di gridare e chiedere aiuto.

Il momento è stato drammatico, poiché la ragazza ha iniziato a perdere conoscenza a causa della stretta dell’uomo. Solo allora il malintenzionato ha allentato la presa e si è fatto consegnare il denaro custodito in casa prima di darsi alla fuga.

Appena ripresasi dallo shock, la vittima è riuscita a chiamare le forze dell’ordine. Una volante della Polizia di Stato è intervenuta prontamente, e gli agenti hanno ascoltato la testimonianza della giovane, mettendosi immediatamente alla ricerca del sospetto. Durante le ricognizioni, i due poliziotti hanno individuato un uomo sospetto nelle vicinanze, che si è rivelato essere proprio il vicino di casa della ragazza.

L’uomo, che non aveva precedenti di polizia, è stato trovato ancora in possesso del passamontagna, dei guanti e del denaro rubato, elementi che hanno confermato la sua colpevolezza. Di fronte all’evidenza dei fatti, è stato tratto in arresto.