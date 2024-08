Bali, si sporge troppo per farsi un selfie, Giancarlo Zicari cade in un dirupo da 25 metri, morto sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Bali: Giancarlo Zicari muore cadendo da un dirupo mentre scatta un selfie con la fidanzata. La ringhiera cede, causando la caduta fatale di 25 metri.

Un tragico incidente ha scosso il villaggio di Baturiti, nel distretto di Tabanan a Bali, domenica 4 agosto. Giancarlo Zicari, un cittadino italiano di 49 anni, ha perso la vita dopo essere caduto da un dirupo di 25 metri mentre tentava di scattare un selfie con la sua fidanzata vicino a una cascata. L’incidente si è verificato alle 11:20 ora locale (5:20 del mattino in Italia).

Zicari, nato a Matera ma residente a Roma, era un dipendente dell’azienda aeronautica Alenia. Al momento dell’incidente, era in compagnia della sua fidanzata, la quale è rimasta priva di sensi per circa un’ora dopo la caduta. Quando si è ripresa, si è resa conto che Giancarlo era deceduto e ha immediatamente contattato i soccorsi.

Secondo quanto dichiarato dal capo delle pubbliche relazioni della polizia di Tabanan, la coppia si era appoggiata a una ringhiera per scattare una foto. Purtroppo, la barriera non ha retto, causando la caduta nel vuoto di entrambi. “La vittima è morta in seguito a una caduta dall’alto della cascata”, ha riportato il portavoce della polizia, citato da CNN Indonesia.

Dopo la caduta, la fidanzata di Zicari si è risvegliata con escoriazioni e vertigini. Nonostante le sue condizioni, ha prontamente richiesto aiuto a una passante. “Vedendo cosa era successo alla fidanzata della vittima, la testimone ha cercato di aiutarla chiedendo assistenza medica e segnalando il fatto alla polizia di Baturiti“, hanno riferito le autorità.