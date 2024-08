53enne si tuffa in mare ma accusa un malore, muore annegato, due suoi amici tentano invano di salvarlo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Torvaianica: un uomo di 53 anni e un altro di 70 perdono la vita in mare a causa di malori improvvisi.

Due tragedie hanno colpito il litorale laziale nella giornata di ieri, domenica 4 agosto 2024, portando alla morte due uomini che si trovavano al mare per trascorrere una giornata di relax. Un uomo di 53 anni è deceduto a Torvaianica dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno, mentre un altro uomo di 70 anni, Giuseppe Beltrami, ha perso la vita nei pressi del Rio Martino a causa del mare mosso.

Malore in mare a Torvaianica

Il cinquantatreenne, di cui non è stato reso noto il nome, si trovava in spiaggia libera a Torvaianica, nel litorale romano a sud della capitale, in compagnia di due amici. Verso il pomeriggio, l’uomo ha deciso di fare un tuffo in mare per rinfrescarsi, ma poco dopo essere entrato in acqua ha accusato un malore improvviso.

I bagnanti presenti sulla spiaggia si sono subito resi conto della situazione critica e hanno lanciato l’allarme. In breve tempo, sul posto sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso del 118, la capitaneria di porto e i carabinieri, ma, nonostante la rapidità dei soccorsi, la situazione è apparsa subito grave.

I tentativi di rianimazione

L’uomo è stato riportato sulla spiaggia, ma era già privo di conoscenza. I soccorritori hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche un defibrillatore nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, tutti gli sforzi si sono rivelati vani, e l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Secondo l’edizione romana de La Repubblica, il cinquantatreenne non ha mai ripreso conoscenza nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario. La notizia ha lasciato sgomenti i presenti, sottolineando ancora una volta la fragilità della vita umana di fronte a eventi improvvisi e imprevedibili.