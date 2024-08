Rosa Marina, ragazzo su uno scooter forza il posto di blocco di notte e cerca di investire un guardiano

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tentativo di intrusione al villaggio turistico di Rosa Marina è finito con il blocco di un uomo che ha cercato di forzare l’ingresso e investire un guardiano.

Momenti di alta tensione si sono verificati nel rinomato villaggio turistico di Rosa Marina, nel Brindisino, quando un uomo ha tentato di forzare il varco d’ingresso con il suo scooter. Dopo aver cercato di entrare senza autorizzazione, l’intruso ha tentato di investire il guardiano che stava cercando di fermarlo, ma alla fine è stato bloccato dalla sicurezza.

L’incidente è stato reso noto dal Consorzio Rosa Marina attraverso un post su Facebook, corredato da un video che documenta l’intera sequenza dell’accaduto. “Dopo il furto di un caddy, prontamente ritrovato dalla nostra vigilanza, un non consorziato, poi dichiaratosi ospite di un consorziato, senza scheda ha provato a forzare l’uscita della sbarra, tentando anche di investire una guardia che poi è riuscita a bloccarlo insieme ai colleghi”, si legge nel post.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e villeggianti del villaggio, un popolare rifugio estivo per molti cittadini di Bari. Le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori tentativi di intrusione, mentre il Consorzio ha ribadito il proprio impegno a proteggere l’area e assicurare un ambiente sicuro per tutti i suoi ospiti.