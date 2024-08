Lutto per l’azienda Gucci, morta a 55 anni Laura Manni, manager della ditta malata da tempo

0 Condivisioni acebook Twitter

Laura Manni, responsabile del team e-commerce di Gucci, è morta a 55 anni a causa di complicazioni da polmonite.

Laura Manni, responsabile del team e-commerce di Gucci, è deceduta il 7 agosto all’età di 55 anni a causa di complicazioni legate a una polmonite. Originaria di Scandicci, aveva studiato al liceo Enriques e all’Università di Pisa, ma viveva nel fiorentino con il marito e i due figli. La Maison fiorentina piange una donna che ha dato tanto all’azienda in 20 anni di lavoro, con dedizione e passione, finché la malattia glielo ha permesso.

Il saluto a Laura Manni

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente familiari, amici e colleghi, che hanno espresso parole di stima e affetto. Micaela Le Divelec, ex amministratore delegato di Ferragamo ed ex numero due del board di Gucci, ha ricordato: “Era una persona speciale, una donna completamente dedita alla famiglia e al lavoro in Gucci. Con lei ho lavorato a lungo ammirandone sempre la grande passione e il grande impegno. La ricordo con molto affetto”.

Il marito, Rolando Surina, ha raccontato a Il Tirreno: “Era tenuta molto in considerazione dai suoi dirigenti, dato che era molto appassionata. Lavorava in Gucci da 20 anni”. Ha ricordato la passione per i viaggi di sua moglie, citando destinazioni come Messico, Emirati Arabi Uniti, Canada e molti paesi europei. “Non si fermava mai, adorava il suo mestiere e dal 2010 al 2012, proprio per Gucci, ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti. Io, che lavoravo qui in Italia, ho fatto la spola con l’America per seguirla. Poi è rientrata nella sede centrale, in Toscana”.

Laura Manni era molto legata alle sue radici: “A Livorno tornavamo appena potevamo, abbiamo una casa, anche solo per fare un tuffo in mare. Siamo rimasti molto legati, siamo livornesi, e anche se dalla fine degli anni Novanta abitiamo a Scandicci, da Livorno di fatto non ce ne siamo mai andati. Il nostro è un radicamento molto forte”. I funerali si sono svolti nella chiesa sul mare di San Jacopo in Acquaviva a Livorno.