Bari, bagnante salva un delfino incagliato applaudito dalla folla

Un bagnante ha salvato un delfino incagliato sulla costa di Cozze, frazione di Mola di Bari, con l’aiuto di altri presenti.

Un bagnante ha tentato di salvare un delfino rimasto incagliato vicino alla riva del litorale di Cozze, frazione di Mola di Bari. Come mostrato in un video diventato virale, l’uomo si è immerso in acqua per avvicinarsi al delfino immobile, accorgendosi poi che l’animale era incastrato vicino a uno scoglio. Con l’aiuto di altre persone, è riuscito a liberare il delfino e a spingerlo verso il largo, aiutandolo a ritrovare la rotta verso il mare aperto.

Le immagini dell’evento, risalenti a sabato, si sono rapidamente diffuse online. I bagnanti inizialmente pensavano che il delfino fosse morto, ma avvicinandosi hanno capito che era incastrato. Il salvataggio è avvenuto sul litorale di Mola di Bari. Il delfino è riuscito a riprendere il mare e ad allontanarsi, mentre il bagnante è tornato a riva tra gli applausi degli altri presenti, che hanno continuato a riprendere con il cellulare.

Questo episodio ha avuto un lieto fine, diversamente da quanto accaduto il mese scorso, quando la carcassa di un delfino in avanzato stato di decomposizione è stata trovata nello stesso tratto di litorale.

A luglio, il WWF di Molfetta, insieme al personale dell’ASL e alle Capitanerie di Porto, ha effettuato diversi interventi per aiutare animali marini spiaggiati lungo il litorale barese. Tra gli interventi ci sono stati il recupero di un delfino morto a Cozze circa un mese fa, un Tursiope arenato tra Giovinazzo e Santo Spirito, una tartaruga Caretta Caretta e altre tartarughe soccorse a Santo Stefano a Monopoli, Cala Corvino e Torre a Mare.