Le vacanze da mille e una notte di Maria De Filippi, su uno yacht super lussuoso con un noleggio da capogiro

Maria De Filippi si rilassa su uno yacht di lusso in Toscana prima della sua intensa stagione televisiva autunnale.

Dopo un anno televisivo impegnativo, Maria De Filippi si sta godendo momenti di relax estivo. La celebre conduttrice preferisce trascorrere le sue vacanze al mare, come dimostrano le foto del lussuoso yacht Ares, ancorato al largo della costa toscana. Le immagini pubblicate da vari settimanali la mostrano mentre si gode il comfort e la tranquillità a bordo.

Il lussuoso yacht di Maria De Filippi

Lungo 35 metri e visibile al largo di Grosseto, lo yacht rappresenta un concentrato di lusso. Con un valore di 4,3 milioni di euro e un costo settimanale di noleggio di 140mila euro, a cui vanno aggiunte le spese per la cambusa e il personale di bordo, l’Ares offre tutte le comodità. La barca è dotata di una Jacuzzi coperta, una palestra e quattro cabine per ospitare amici e familiari. Tra gli ospiti di Maria De Filippi c’è anche suo figlio Gabriele Costanzo, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Oggi.

La prossima stagione TV di Maria De Filippi

La conduttrice si prepara per una nuova stagione televisiva che inizierà a settembre su Canale 5. Sarà al timone di diversi programmi, tra cui Uomini e Donne, la nuova edizione di Amici, Tu si que vales e la doppia edizione di Temptation Island. Dopo il successo estivo, un periodo di riposo è sicuramente meritato per la regina della TV.