Abbandona l’auto vicino al casello dell’autostrada nel bagagliaio del mezzo c’è il corpo senza vita del papà

Un tentato furto si è trasformato in una complessa indagine per omicidio a Pomigliano d’Arco, vicino Napoli, culminata con l’arresto di un latitante tedesco ricercato per l’omicidio del padre.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di martedì 13 agosto, quando la polizia locale di Pomigliano d’Arco, guidata dal tenente colonnello Emiliano Nacar, è intervenuta in via Passariello dopo una segnalazione di tentato furto in un appartamento. Un uomo di 33 anni, di origini tedesche, è stato fermato sul posto mentre cercava di entrare in una casa. Poco dopo, le autorità hanno scoperto un’auto abbandonata non lontano dallo svincolo autostradale, che si è rivelata essere collegata al sospettato. All’interno del bagagliaio, gli agenti hanno trovato il cadavere di un uomo con evidenti segni di accoltellamento, successivamente identificato come il padre del fermato.

Le indagini hanno rapidamente rivelato che il 33enne era ricercato in Germania per l’omicidio del padre, avvenuto a Monaco di Baviera. Dopo aver compiuto il delitto, l’uomo avrebbe caricato il cadavere del genitore nel bagagliaio della sua auto e intrapreso una fuga disperata attraverso l’Europa, terminata a Pomigliano d’Arco a causa di un guasto al veicolo.

Il sospetto, bloccato dalle telecamere di sorveglianza dell’autostrada A16 mentre abbandonava il veicolo sul cavalcavia, è stato trovato in possesso di 561 euro, la cui origine è ancora oggetto di indagine. Le autorità italiane, in collaborazione con la polizia scientifica e la squadra mobile di Napoli, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il caso, inizialmente nato come un semplice tentativo di furto, si è trasformato in un’indagine internazionale per omicidio, con il 33enne tedesco ora detenuto nel carcere di Poggioreale. L’arresto è stato prontamente comunicato al pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Napoli, e le indagini continuano per far luce su tutti gli aspetti di questa intricata vicenda.