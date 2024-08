Puglia in lutto: migliaia ai funerali di Emanuel Di Lella, il 13enne morto per un incidente con la moto

0 Condivisioni acebook Twitter

Una folla commossa ha affollato ieri mattina la chiesa madre di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, per dare l’ultimo saluto a Emanuel Di Lella, il 13enne tragicamente scomparso in un incidente stradale. Il giovane, che si trovava alla guida di un motorino, si è scontrato con un’autovettura in pieno centro cittadino, perdendo la vita.

L’incidente ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando tutti con il cuore spezzato. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per chiarire come mai Emanuel si trovasse alla guida di un mezzo che può essere condotto solo a partire dai 14 anni. Tuttavia, ieri non era il momento per cercare risposte, ma per unirsi nel dolore e nel ricordo di un ragazzo la cui vita è stata spezzata troppo presto.

La chiesa Santa Maria del Borgo era gremita, con tante persone che hanno partecipato anche dall’esterno. Numerosi i giovani presenti, tra cui i compagni della scuola calcio guidata dal padre di Emanuel e altri educatori, e i ragazzi della parrocchia, dove Emanuel prestava servizio come chierichetto. In segno di rispetto e ricordo, i compagni di squadra hanno indossato tutti una maglia con la scritta “Emanuel”.

La messa funebre è stata celebrata da monsignor Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo, che aveva cresimato Emanuel solo pochi mesi fa. Accanto a lui, numerosi parroci hanno partecipato alla cerimonia, esprimendo la vicinanza della Chiesa alla famiglia del giovane.

Il dolore tra i presenti, in particolare tra i giovani amici di Emanuel, era palpabile, così come lo sconforto dei familiari e dell’intera comunità garganica, che si è stretta attorno alla famiglia in un caloroso abbraccio. “Tutta la comunità ha mostrato la vicinanza in un giorno di dolore immenso,” ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale, sottolineando come tutti abbiano rispettato il lutto cittadino proclamato dall’amministrazione comunale.

Il rito si è concluso con un commovente volo di palloncini bianchi, simbolo dell’addio a Emanuel e della vita stroncata in giovanissima età. Il dolore per la perdita di questo giovane rimarrà a lungo nei cuori di chi lo conosceva e di tutta la comunità.