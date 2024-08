62enne muore per occlusione intestinale, era sta dimessa da due giorni dall’ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Una vacanza in Sicilia si è trasformata in tragedia per Francesca Colombo, una donna di 62 anni residente a Legnano, nel Milanese, morta dopo il ricovero all’ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina. La donna era stata ricoverata sabato scorso per dolori addominali, ma la situazione è rapidamente peggiorata, portando al decesso.

Il marito di Francesca, Giuseppe Belletta, ha presentato un esposto alle autorità, facendo scattare un’inchiesta da parte della Procura di Patti. Secondo quanto riportato nell’esposto, la coppia si era recata al pronto soccorso un paio di giorni prima, dove la donna, lamentando forti dolori addominali, sarebbe stata dimessa con una diagnosi di indigestione. Nonostante i sintomi persistenti, Francesca è stata nuovamente trasportata in ambulanza al pronto soccorso il venerdì seguente, ma è deceduta poche ore dopo essere stata ricoverata.

La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e ha ordinato l’autopsia sul corpo della donna, che sarà eseguita a Messina, per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità mediche. L’ospedale Barone Romeo è lo stesso al centro delle polemiche qualche tempo fa, quando un ragazzo con una gamba fratturata fu immobilizzato con un cartone in mancanza di stecche adeguate, sollevando interrogativi sulla qualità delle cure fornite.

La coppia si trovava in vacanza a Librizzi, il paese di origine del marito, quando Francesca ha iniziato a sentirsi male. La morte improvvisa della donna ha lasciato sgomenta la comunità locale e i familiari, che ora chiedono giustizia e chiarezza su quanto accaduto.