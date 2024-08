Imane Khelif: accoglienza da star in Algeria dopo la vittoria olimpica e le polemiche, bus scoperto e tanti applausi

0 Condivisioni acebook Twitter

La pugile Imane Khelif continua a far parlare di sé, non solo per le sue imprese sportive ma anche per il suo impatto fuori dal ring. Dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi, la 25enne pugile intersex è tornata in Algeria dove è stata accolta come una vera star. Le immagini mostrano un’accoglienza calorosa e trionfale, con la preparazione di un bus scoperto per celebrare il suo ritorno.

Khelif è diventata un’icona non solo per le sue abilità sul ring, ma anche per il suo coraggio nel rompere barriere e affrontare le polemiche che l’hanno accompagnata, in particolare durante i Giochi Olimpici. La sua notorietà è cresciuta notevolmente, specialmente dopo gli eventi di luglio a Parigi, dove la sua collega italiana Angela Carini ha deciso di ritirarsi alla prima uscita.

L’accoglienza in patria riflette il rispetto e l’ammirazione che Khelif ha conquistato, diventando un simbolo di forza e determinazione per molti. La sua storia continua a ispirare e a generare dibattiti, dimostrando come lo sport possa essere un potente mezzo per il cambiamento sociale.