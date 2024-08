Si chiamava Giuseppe Russo, il 23enne morto a Bari per il morso di un ragno violino

0 Condivisioni acebook Twitter

Giuseppe Russo, 23enne, muore a causa del morso di un ragno violino: tragedia in Puglia

Una tragedia ha colpito la comunità di Collepasso, in provincia di Lecce, con la morte di Giuseppe Russo, un giovane di soli 23 anni, deceduto a seguito delle complicazioni dovute al morso di un ragno violino. Giuseppe era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, dove è morto all’alba di oggi.

Il dramma ha avuto inizio il 13 luglio scorso, quando Giuseppe è stato morso alla gamba destra mentre stava lavorando in una campagna a Collepasso per conto della ditta che lo impiegava. Inizialmente, il ragazzo aveva sottovalutato il morso, scambiandolo per una semplice puntura di zanzara. Tuttavia, con il passare delle ore, il pomfo sulla sua gamba è diventato sempre più grande, accompagnato da forti dolori. La situazione si è rapidamente aggravata, portando alla formazione di un ascesso che ha causato la necrosi dell’arto.

Nonostante i tentativi di cura, la situazione di Giuseppe è peggiorata rapidamente. Dopo essere stato ricoverato inizialmente a Tricase e poi a Lecce, i medici hanno deciso di trasferirlo al Policlinico di Bari. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il giovane è morto per shock settico e insufficienza multiorgano. Le autorità stanno effettuando accertamenti clinici e investigativi per comprendere meglio le circostanze del decesso.

La notizia della morte di Giuseppe ha sconvolto la comunità locale. La sindaca di Collepasso, Laura Manta, ha espresso il proprio cordoglio in un toccante messaggio su Facebook: “Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio. Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti”.

I funerali di Giuseppe Russo si terranno domenica pomeriggio nella Chiesa Cristo Re di Collepasso, come annunciato nel manifesto funebre. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a un giovane la cui vita è stata tragicamente spezzata troppo presto.