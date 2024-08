Turista 50enne muore annegato mentre tenta di salvare la figlia trascinata al largo da una forte corrente

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Lège-Cap-Ferret: turista perde la vita cercando di salvare la figlia

Un tragico evento si è verificato nella notte scorsa a Lège-Cap-Ferret, una nota località turistica vicino a Bordeaux, in Francia. Un turista olandese di 50 anni, in vacanza con la famiglia nella zona della spiaggia del Grand Crohot, è annegato mentre cercava di salvare la figlia, trascinata al largo da una forte corrente. La giovane, che si era tuffata in acqua dopo le 19, un orario in cui il servizio di sorveglianza dei bagnini non è attivo, è riuscita successivamente a mettersi in salvo da sola.

La dinamica dell’incidente: un bagno fuori orario e le correnti pericolose

Secondo quanto riportato dai media francesi, la ragazza aveva deciso di fare un bagno dopo le 19, nonostante le raccomandazioni di evitare di entrare in acqua a quell’ora a causa della cessazione del servizio di sorveglianza dei bagnini. La zona è infatti nota per le sue correnti particolarmente insidiose. Quando la giovane è stata trascinata al largo, il padre, senza esitazione, si è tuffato in acqua per soccorrerla. Purtroppo, l’uomo è stato sopraffatto dalla forza delle onde e non è riuscito a tornare a riva, finendo per annegare.

Inutili i tentativi di soccorso

Alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia sono riusciti a riportare il corpo dell’uomo sulla riva, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista olandese non c’è stato nulla da fare. La figlia, nel frattempo, è riuscita a raggiungere la riva da sola. La tragica scomparsa dell’uomo ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti presenti, che si sono uniti nel dolore per la perdita di una vita in un gesto eroico di un padre che ha cercato di salvare la propria figlia.