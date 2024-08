Mario Gizzi sulla sua moto sterza per evitare un cane, si schianta contro una barriera, muore a 34 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un motociclista perde la vita per evitare un cane: tragedia a Contursi Terme

Un incidente fatale lungo la statale a Contursi Terme

Un tragico incidente stradale si è verificato sabato 17 agosto a Contursi Terme, in provincia di Salerno, lungo la statale.

Mario Gizzi, un giovane di 34 anni originario di Colliano, ha perso la vita dopo aver cercato di evitare un cane che si trovava sulla sua traiettoria mentre era in sella alla sua moto.

Nel tentativo di non colpirlo, ha sterzato bruscamente e si è schiantato contro le barriere di protezione a lato della strada. L’impatto è stato fatale.

I soccorsi e l’inutile tentativo di rianimazione

I primi a intervenire sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi. Poco dopo è giunta sul posto un’ambulanza del 118. Mario Gizzi era ancora vivo quando sono arrivati i sanitari, ma nonostante i prolungati tentativi di rianimarlo, durati circa venti minuti, il giovane non ce l’ha fatta. Il corpo del 34enne è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale di Oliveto Citra, dove è stata disposta un’autopsia per chiarire le esatte cause della morte.

Il dolore di Colliano

Mario Gizzi era noto nella sua comunità per la sua passione per le moto e lavorava in una fabbrica di scarpe. La notizia della sua tragica scomparsa ha profondamente colpito i suoi concittadini di Colliano. Sulla pagina Facebook del Comune è apparso un post in cui si esprime il cordoglio dell’intera comunità: “È davvero troppo difficile trovare le parole giuste per esprimere i sentimenti di dolore e sgomento che ognuno di noi ha provato nell’apprendere la triste notizia della scomparsa del nostro concittadino Mario Gizzi, così giovane, strappato alla vita, ai suoi cari ed ai suoi sogni”. Anche il sindaco Gerardo Strollo ha espresso vicinanza alla famiglia, aggiungendo: “Consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore”.