“Mamma vado a letto”, Edoardo trovato morto dai familiari, ignote le cause del decesso, aveva 22 anni

Edoardo Zamperoni, un giovane di 22 anni, è stato trovato senza vita nella sua cameretta ad Asolo nella serata di ieri, 17 agosto, intorno alle 23.

La tragica scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari presso la villetta dove il ragazzo viveva, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Al momento, le cause della morte di Edoardo rimangono incerte. La famiglia ha espresso il desiderio di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questa improvvisa tragedia, richiedendo un’autopsia che potrebbe essere disposta dalla Procura nelle prossime ore. Si sa che il giovane soffriva da qualche tempo di dolori allo stomaco, anche se questi non avevano mai destato particolare preoccupazione, poiché Edoardo si manteneva in buona salute, praticando regolarmente sport e monitorando il suo stato fisico.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso.

Edoardo Zamperoni era un ragazzo promettente, diplomato al liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna. Dopo aver conseguito la maturità, aveva intrapreso gli studi in ingegneria gestionale all’Università di Padova. Nonostante la sua giovane età, Edoardo aveva già iniziato a lavorare; da poco tempo era impiegato presso un McDonald’s, un’esperienza che rappresentava il suo primo lavoro. Inoltre, era appassionato di fitness e frequentava regolarmente la palestra.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e l’intera comunità che lo conosceva. Edoardo era un giovane molto amato e rispettato, e la sua morte improvvisa lascia un grande vuoto. Mentre si attendono i risultati dell’autopsia per comprendere meglio cosa possa aver causato il suo decesso, la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.