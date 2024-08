Ruota panoramica prende fuoco all’improvviso, 30 i feriti, alcuni gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’Highfield Festival presso il Stormthaler Lake, vicino Lipsia in Germania, due gondole di una ruota panoramica hanno preso fuoco, causando ferite a circa 30 persone.

L’incidente si è verificato nella serata di sabato 17 agosto, intorno alle 21:00, mentre il festival di musica rock indipendente era in pieno svolgimento. Le cause dell’incendio, che ha gettato nel panico i partecipanti, non sono ancora state chiarite dalle autorità.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori dell’evento, le persone coinvolte nell’incidente stanno ricevendo le cure necessarie. Dei circa 30 feriti, 18 sono stati ricoverati in ospedale. Tra questi, quattro persone hanno riportato ustioni causate dalle fiamme, una è stata ferita in seguito a una caduta, mentre molte altre hanno sofferto per l’inalazione del fumo denso che si è propagato durante l’incendio. Tra i feriti vi sono anche quattro agenti di polizia che si trovavano sul posto per garantire la sicurezza dell’evento.

La dinamica dell’incidente rimane sotto inchiesta, ma dai primi resoconti emerge che le gondole hanno preso fuoco mentre la ruota panoramica era in funzione, con delle persone all’interno. Su X (ex Twitter) sono stati pubblicati numerosi video che mostrano le scene drammatiche della ruota in movimento mentre le fiamme divampano, diffondendo nell’aria dense colonne di fumo nero. Queste immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Tra le testimonianze raccolte, il rapper tedesco Ski Aggu, uno degli artisti presenti all’evento, ha espresso il suo sgomento per quanto accaduto. Durante la sua esibizione, che si svolgeva non lontano dalla ruota panoramica, l’incendio è scoppiato all’improvviso. Ski Aggu ha condiviso su Instagram una storia in cui ha spiegato di essere stato informato che non doveva interrompere lo spettacolo per evitare di scatenare un panico di massa tra i partecipanti. Ha sottolineato che la sua priorità in quel momento era mantenere la calma e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente, cosa che fortunatamente è riuscita.

L’incendio è stato contenuto e, intorno alle 22:00, dopo che le persone coinvolte sono state soccorse, gli organizzatori hanno deciso di chiudere la ruota panoramica e di proseguire con gli spettacoli previsti per la serata. Nonostante il grave incidente, il festival è continuato, ma l’evento ha lasciato un segno indelebile sui partecipanti e sugli organizzatori, ponendo seri interrogativi sulle misure di sicurezza adottate durante manifestazioni di tale portata.