Alvaro Morata, le sue prime parole sulla separazione da Alice Campello, “Sono devastato”

Álvaro Morata ha segnato il suo primo gol con il Milan, la sua nuova squadra, ma nonostante questo successo professionale, la sua mente è ancora in parte concentrata sulla recente separazione dalla moglie Alice Campello.

La notizia della loro separazione ha suscitato grande interesse sia nel mondo dello sport che in quello del gossip, dato il profilo pubblico della coppia. Durante un’intervista con il giornalista spagnolo Javier de Hoyos nel programma ‘De Corazón’ di TVE, Morata ha parlato apertamente della fine del suo matrimonio, confermando che la relazione è ormai chiusa: “Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro”, come riportato da Marca.

Morata ha voluto chiarire che non c’è stato alcun tradimento tra lui e Alice, ma ha riconosciuto che il loro rapporto non era più quello di una volta: “Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì”. Ha descritto questo periodo come molto difficile, sottolineando quanto sia stato emotivamente devastante per lui, in parte a causa della pressione mediatica a cui è stato sottoposto. Questa pressione potrebbe aver contribuito alla sua decisione di trasferirsi dal Atlético Madrid al Milan, un cambiamento che Morata ha realizzato subito dopo aver vinto gli Europei con la Spagna.

Uno degli aspetti che ha portato alla rottura è stato il desiderio di Alice di restare in Spagna, evitando un ennesimo trasferimento, una decisione che ha contribuito a rendere chiaro che il loro matrimonio era giunto al termine. Morata ha ribadito più volte di non essere mai stato infedele e ha voluto sottolineare che Alice rimane “la donna più importante della mia vita”. Anche la domestica della coppia, che ha parlato pubblicamente la settimana scorsa, ha confermato che non ci sono stati tradimenti, ma ha spiegato che la crisi tra Morata e Campello durava da almeno un anno, aggiungendo che la decisione di separarsi non era stata presa prima solo perché i due si amavano moltissimo.