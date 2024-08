18enne trovato morto sul ciglio della strada, investito da un pirata della strada

0 Condivisioni acebook Twitter

Il corpo di un ragazzo di 18 anni è stato rinvenuto sul ciglio della strada Statale 13, nel comune di Nervesa della Battaglia (Treviso), al confine con Spresiano.

La tragica scoperta è stata fatta da un automobilista di passaggio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo degli operatori di emergenza, non c’era più nulla da fare: il giovane era già privo di vita.

Le circostanze della morte del ragazzo sono attualmente oggetto di un’indagine da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. Tra le ipotesi considerate dagli investigatori c’è quella di un possibile incidente stradale causato da un pirata della strada, che potrebbe aver investito il giovane, lasciandolo poi sul ciglio della strada senza prestargli soccorso.

Secondo quanto riportato da fonti investigative a Fanpage.it, il corpo del 18enne è stato trovato rannicchiato sul ciglio della strada, con una grave lesione alla testa. Questa ferita potrebbe essere stata causata dall’impatto con un veicolo in corsa, ma al momento tutte le ipotesi restano aperte. Due automobilisti, che per primi hanno segnalato la presenza del corpo, sono stati ascoltati dagli inquirenti per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane.

Le autorità hanno disposto un’autopsia sul cadavere del ragazzo per determinare con esattezza la causa della morte e ottenere ulteriori indizi che possano chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, gli investigatori stanno esaminando la storia personale del giovane e gli ultimi spostamenti che ha compiuto prima di essere trovato senza vita sulla Pontebbana.

L’intera comunità di Nervesa della Battaglia è sotto shock per l’accaduto, mentre proseguono le indagini per identificare l’eventuale responsabile di questo tragico incidente. L’idea che un giovane possa essere stato vittima di un pirata della strada ha suscitato grande preoccupazione e dolore tra i residenti, che ora attendono con ansia ulteriori sviluppi dalle indagini delle forze dell’ordine.