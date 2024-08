Malore improvviso subito dopo il tuffo in mare in un lido, muore bambino di 11 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico evento ha scosso la comunità di Melito, quando un ragazzino di undici anni ha perso la vita dopo aver subito un arresto cardiaco durante una giornata di festa a Ischitella, frazione di Castel Volturno (Caserta).

Il giovane, che si trovava in compagnia di parenti e amici per celebrare il Ferragosto, è stato colto da un malore mentre faceva il bagno. All’improvviso, il ragazzo ha smesso di respirare, suscitando il panico tra i presenti.

La dinamica dell’accaduto resta ancora avvolta nel mistero. Non appena qualcuno si è accorto che il ragazzino non respirava più, è stata immediatamente allertata l’ambulanza. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente e hanno iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere al piccolo la respirazione. Tuttavia, la situazione era critica: durante il tragitto verso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, il ragazzo è stato colto da altri due arresti cardiaci.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, che sono riusciti a rianimarlo entrambe le volte, le condizioni del bambino erano estremamente gravi. Una volta stabilizzato, i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, sperando in cure specialistiche che potessero migliorare il suo stato di salute. Purtroppo, nonostante gli sforzi medici, il ragazzino è deceduto due giorni dopo l’incidente.