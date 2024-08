Si barrica in casa dopo aver ucciso il padre e una donna, all’arrivo dei Carabinieri si toglie la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

San Candido è stata scossa da un terribile evento nella notte scorsa, quando un uomo ha aperto il fuoco in un appartamento, uccidendo due persone.

Le vittime, una donna di 50 anni e il padre dell’omicida, un uomo di 90 anni, sono state trovate senza vita all’interno del loro appartamento. Gli inquirenti ritengono che il delitto sia avvenuto in un contesto familiare, suggerendo motivazioni personali dietro l’atto violento.

Dopo il duplice omicidio, il killer si è barricato in casa, rendendo necessaria l’irruzione delle forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno dovuto affrontare una situazione di grande tensione. Prima di entrare nell’appartamento, il killer ha sparato contro l’auto dei Carabinieri, aumentando ulteriormente la gravità della situazione. Nonostante i colpi sparati, le forze dell’ordine hanno scelto di non rispondere al fuoco, cercando di risolvere la crisi con la massima cautela possibile.

Durante l’irruzione, il killer ha rivolto l’arma contro se stesso, sparandosi alla gola. L’uomo è stato trovato in condizioni critiche, ma ancora in vita. Questo gesto disperato è avvenuto dopo che si era rifugiato in un’altra stanza dell’appartamento, isolandosi dal resto della casa. Le sue condizioni restano gravi, e al momento non è chiaro se riuscirà a sopravvivere.

Le autorità locali, compresa la Protezione Civile, hanno rapidamente messo in sicurezza l’area e rassicurato i residenti che non vi è più alcun pericolo imminente. I cittadini di San Candido possono ora uscire dalle loro case, dopo ore di paura e incertezza. Questo tragico episodio ha profondamente scosso la comunità locale, che si trova ora a fare i conti con l’orrore di un crimine che ha colpito una famiglia e sconvolto la tranquillità del piccolo comune.