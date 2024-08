Fatale incidente, 76enne muore travolto dal trattore guidato dal figlio

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Motta Baluffi: agricoltore travolto dal trattore guidato dal figlio

Un tragico incidente ha colpito una famiglia di Motta Baluffi, in provincia di Cremona, dove un agricoltore di 76 anni è stato accidentalmente travolto e ucciso dal figlio mentre lavoravano insieme.

Nel giorno di Ferragosto, una giornata che avrebbe dovuto essere di festa, si è trasformata in tragedia per una famiglia di agricoltori di Motta Baluffi. Un agricoltore di 76 anni ha perso la vita in un terribile incidente sul lavoro, travolto dal trattore guidato dal figlio. Durante una manovra in retromarcia, il figlio non si è accorto della presenza del padre dietro il mezzo agricolo, causando il drammatico incidente.

L’incidente è avvenuto all’interno della loro azienda agricola, un luogo che per anni ha rappresentato il cuore della loro vita familiare e lavorativa. Nonostante la lunga esperienza e la cura con cui svolgevano le loro attività, una distrazione è stata fatale, portando a un evento che ha sconvolto la comunità locale.

I carabinieri sono immediatamente intervenuti sul luogo della tragedia, dove hanno raccolto la disperata testimonianza del figlio, che ha assistito impotente alla scena. La famiglia, profondamente scossa, sta ora affrontando un dolore indescrivibile per la perdita improvvisa e tragica del loro caro.