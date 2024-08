Gerardina Trovato, l’amicizia rovinata con Andrea Bocelli, “Non vuole neanche parlarmi più al telefono”

0 Condivisioni acebook Twitter

Gerardina Trovato, il ritorno sui social e le tensioni con Andrea Bocelli

Gerardina Trovato: una nuova vita professionale grazie ai social

Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica si è riaccesa su Gerardina Trovato, cantante siciliana nata a Catania nel 1967, che ha raggiunto la popolarità negli anni ’90. La sua carriera è stata segnata da numerosi alti e bassi, che l’hanno allontanata dal mondo dello spettacolo per un lungo periodo. Tuttavia, grazie ai social media, in particolare TikTok, Gerardina sta vivendo una sorta di rinascita professionale. Una nuova comunità di fan si è formata intorno a lei, sostenendola in questo ritorno alle scene. In una recente intervista rilasciata a LiberaLaMusica, Gerardina ha espresso la sua felicità per questa opportunità, affermando: “Sto bene. Per me è bello tornare a fare l’unica cosa che so fare: fare musica”.

La collaborazione con Andrea Bocelli: una relazione incrinata

Durante l’intervista, Gerardina Trovato ha parlato delle collaborazioni artistiche che ha avuto nel corso degli anni, soffermandosi in particolare su quella con Andrea Bocelli. Ricordando gli inizi della loro amicizia, Gerardina ha raccontato come, nel 1994, durante il Festival di Sanremo, Bocelli fosse tra le voci nuove, mentre lei era già tra i big. Bocelli ha partecipato alla tournée teatrale di Gerardina come supporter, un periodo durante il quale si è instaurata una stretta collaborazione. “Andrea faceva il supporter nei miei teatri,” ha raccontato Gerardina, ricordando come lo accompagnava ovunque, “me lo sono portato con la manina”. Tuttavia, nel tempo, i rapporti tra i due si sono deteriorati, e oggi Gerardina esprime il suo dispiacere per il fatto che Bocelli non voglia più parlarle al telefono.

La canzone “Vivere” e il successo internazionale

Gerardina ha anche raccontato del loro lavoro insieme sul brano “Vivere”, interpretato in duetto con Andrea Bocelli nel 1994. Questa canzone, che ha avuto un grande successo, è stata inclusa nel CD “Romanza” di Bocelli del 1997, vendendo 800.000 copie solo in Italia. Nonostante il successo condiviso, Gerardina ha espresso la sua amarezza per come la loro relazione sia cambiata, soprattutto dopo che Bocelli ha raggiunto la fama internazionale. Ha ricordato con dispiacere un episodio avvenuto a Hollywood, dove Bocelli ha cantato “Vivere” portando con sé Laura Pausini, mentre lei è rimasta esclusa. Gerardina ha concluso l’intervista con un tono malinconico, lamentando la distanza che ormai separa lei e il famoso tenore.