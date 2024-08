Attimi di paura per nubifragio a Polignano: turisti intrappolati nelle cave di Lama Monachile

0 Condivisioni acebook Twitter

Nubifragio a Polignano: turisti bloccati nelle cave

Un forte nubifragio ha colpito Polignano a Mare nel Barese, causando paura e disagi nella celebre località turistica. Alcuni turisti, sorpresi dal violento temporale, sono rimasti intrappolati nelle cave di Lama Monachile. Per sfuggire alla pioggia intensa, si erano rifugiati nella parte bassa della lama, ma a causa dell’allagamento provocato dal nubifragio, non sono più riusciti a uscire autonomamente.

Intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio

In seguito alla richiesta di aiuto, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per soccorrere i turisti rimasti bloccati. Le operazioni di salvataggio si sono concentrate sulla parte inferiore della lama, dove l’acqua ha reso difficoltoso ogni tentativo di fuga. Grazie all’intervento dei soccorritori, i turisti sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze.

Allagamenti e disagi in altre zone della città

Il nubifragio ha provocato ulteriori disagi in diverse parti della città. L’ingrossamento della fiumara ha causato allagamenti in varie zone di Polignano, rendendo la situazione particolarmente critica per residenti e visitatori. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e continuano a lavorare per ripristinare la normalità il più presto possibile.