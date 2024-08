Ha un malore mentre nuota, turista muore annegato, inutili i tentativi di salvarlo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Marina di San Nicola: turista ucraino muore in mare

Una tragedia si è consumata lo scorso sabato 17 agosto a Marina di San Nicola, frazione di Ladispoli a nord di Roma, dove un turista di nazionalità ucraina è deceduto mentre si trovava in mare. L’uomo, giunto nella località balneare per trascorrere del tempo con alcuni familiari, ha perso la vita dopo essersi sentito male durante un bagno rinfrescante. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Malore improvviso durante una nuotata

Secondo le informazioni raccolte, il turista si trovava in spiaggia per godersi una giornata estiva quando ha deciso di entrare in acqua. Dopo un tuffo e una breve nuotata, l’uomo ha accusato un malore improvviso, le cui cause restano ancora da chiarire. I bagnanti presenti sulla spiaggia hanno notato l’uomo in difficoltà e hanno immediatamente lanciato l’allarme, contattando il Numero Unico delle Emergenze 112. Una volta riportato a riva, i sanitari intervenuti sul posto hanno tentato disperatamente di rianimarlo con il massaggio cardiocircolatorio, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano, e il decesso è stato constatato poco dopo.

Indagini in corso per determinare le cause del decesso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari della guardia costiera, competenti per le operazioni in mare, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Dopo le verifiche di rito, la salma dell’uomo è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che deciderà se disporre un’autopsia per chiarire le cause della morte. L’ipotesi principale è che il turista sia stato colto da un malore improvviso, forse un infarto, che si è rivelato fatale.