Esplosione di Porto Cesareo, padre e figlia morti, “Tragedia che lascia tutti senza parole”

Gravina in lutto: addio a Giuseppe e Irene Agostinacchio, vittime dell’esplosione di Porto Cesareo

La città di Gravina in Puglia è in lutto per la perdita di Giuseppe Agostinacchio, noto come Pippo, e di sua figlia Irene Agostinacchio, vittime della tragica esplosione avvenuta la notte di Ferragosto in una villetta a Porto Cesareo. La deflagrazione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha gravemente ustionato padre e figlia, che nonostante i tentativi di salvataggio, non sono riusciti a sopravvivere. Giuseppe Agostinacchio, 58 anni, stimato dentista, è deceduto il 16 agosto, mentre Irene, 23 anni, è morta oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Brindisi, dove era ricoverata.

Il dolore della comunità e il messaggio del sindaco

Il sindaco di Gravina, Fedele Lagreca, ha espresso il profondo dolore della comunità con un messaggio sui social: “Nel primo pomeriggio di oggi sono stato raggiunto dalla triste notizia che anche la giovanissima Irene Agostinacchio, figlia di Pippo, ha perso la propria battaglia per la sopravvivenza, dopo l’esplosione della notte di Ferragosto. A distanza di qualche giorno, la nostra comunità piange la seconda vittima innocente di questo maledetto incidente domestico.” Il sindaco ha poi ringraziato la collega Silvia Tarantino, sindaca di Porto Cesareo, per la solidarietà dimostrata, sottolineando come la tragedia abbia profondamente colpito entrambe le comunità.

Il cordoglio degli amici e della comunità

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio espressi dai concittadini e dagli amici della famiglia Agostinacchio. Su Facebook, gli “Amici della Stikkio bike” hanno scritto: “Cara famiglia Agostinacchio, in questo momento di immenso dolore, le parole sembrano insufficienti per esprimere la nostra vicinanza. La tragica perdita del vostro caro Pippo e oggi della piccola Irene è un dolore che tocca profondamente i nostri cuori. Sappiamo che nessun gesto potrà colmare il vuoto che hanno lasciato, ma vogliamo farvi sapere che siete nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere.” La comunità di Gravina è unita nel dolore, cercando forza e conforto nella solidarietà reciproca in questo momento di immensa sofferenza.