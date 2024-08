Tragedia familiare, un uomo di 67 anni uccide moglie di 66 anni e figlio disabile di 44 anni, poi si toglie la vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Omicidio-suicidio scoperto in via Oberdan a Rivalta Bormida

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 67 anni, Luciano Turco, ha compiuto un gesto estremo. Nella mattinata di martedì 20 agosto, i corpi senza vita di Turco, del figlio Daniel, 44 anni, e della moglie Pinuccia Rocca, 66 anni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via Oberdan. Le autorità, compreso il pubblico ministero Gualtiero Battisti, la scientifica dei carabinieri e il medico legale, sono intervenute immediatamente per avviare le indagini, ma il momento esatto dell’accaduto rimane ancora incerto.

Il ritrovamento dei corpi e le dinamiche familiari

La scoperta dei corpi è stata fatta dal fratello di Pinuccia Rocca, che abitualmente visitava la sorella nell’appartamento al piano terreno della palazzina in via Oberdan, di cui aveva anche le chiavi. La famiglia viveva una situazione difficile, soprattutto a causa delle condizioni di salute di Daniel Turco, costretto sulla sedia a rotelle da circa 30 anni in seguito a un grave incidente in motocicletta nel 1993. Nonostante la separazione, Luciano Turco continuava a frequentare la casa di Rivalta Bormida, pur risiedendo nell’Ovadese.

Dettagli sul delitto e l’arma utilizzata

L’arma utilizzata per il delitto, una pistola calibro 22 regolarmente denunciata da Luciano Turco, è stata trovata sul luogo della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati esplosi cinque o sei colpi, con i quali Turco ha prima ucciso il figlio disabile e la moglie, per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Al momento della tragedia, la badante di Daniel Turco non era presente nell’abitazione. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questo drammatico episodio.