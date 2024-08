Morta in un incidente stradale a 44 anni Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”

0 Condivisioni acebook Twitter

Morta in un incidente stradale Francesca Di Ruberto, ex partecipante di “Non è la Rai”

La tragedia di Francesca Di Ruberto

È stata identificata in Francesca Di Ruberto, ex partecipante del popolare programma televisivo “Non è la Rai”, la donna di 44 anni deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina, lunedì 19 agosto, in via Trionfale a Roma. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando un’ondata di commozione tra amici, parenti e fan. Francesca era conosciuta per la sua partecipazione al programma degli anni Novanta, che vedeva protagoniste giovani ragazze in esibizioni di ballo e canto, e che ha lanciato numerose future stelle della televisione italiana.

I messaggi di cordoglio

Dopo la diffusione della notizia, molti messaggi di cordoglio sono stati espressi da chi l’ha conosciuta e apprezzata. Dario, un amico di lunga data, ha ricordato i momenti felici passati insieme, condividendo un video in cui Francesca canta “Cuore” di Rita Pavone. Alessia Gioffi, un’altra ex partecipante di “Non è la Rai”, ha ricordato Francesca come una persona dolce e curiosa, educata e timida. “Piccola Francesca, sei volata via. La tua vita spezzata troppo presto, che possa dare un segnale a chi è ancora qui di non sprecare nemmeno un secondo della propria esistenza”, ha scritto in un messaggio toccante.

L’incidente sulla via Trionfale

L’incidente che ha tolto la vita a Francesca è avvenuto intorno alle 5:40 di ieri mattina, in via Trionfale, nei pressi del civico 10104, vicino all’ospedale San Filippo Neri. La BMW Mini di Francesca si è scontrata con un mezzo dell’Ama. L’impatto è stato fatale, e Francesca è morta sul colpo. Una persona che viaggiava accanto a lei è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Agostino Gemelli, e al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Il conducente del mezzo Ama è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per accertare le dinamiche esatte dell’incidente, e la posizione del conducente del mezzo Ama è attualmente sotto esame.