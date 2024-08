Bari-Partipilo, fumata nera, troppo alto ingaggio

0 Condivisioni acebook Twitter

Anthony Partipilo si allontana dal Bari: manca l’accordo con il Parma

Nessun accordo tra Bari e Parma per Partipilo

Il futuro di Anthony Partipilo sembra sempre più distante dal Bari. Le trattative per portare il calciatore in biancorosso si sono complicate, e al momento non sembra esserci alcuna intesa tra le parti. Il Bari aveva manifestato l’interesse per un trasferimento in prestito oneroso dal Parma, ma le condizioni economiche richieste non hanno trovato terreno fertile per un accordo.

Problemi sull’ingaggio

Un altro ostacolo nella trattativa riguarda l’ingaggio di Partipilo, che risulta troppo elevato per le casse del Bari. Questo fattore sta contribuendo ad allontanare ulteriormente il giocatore dalla squadra pugliese, che al momento non sembra in grado di soddisfare le richieste economiche del calciatore e del club emiliano.