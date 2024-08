Bari, ancorato a pochi chilometri dal porto lo yacht Amaryllis, 78 metri di super lusso, valore 120 milioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Lo yacht Amaryllis: un gioiello dei mari ancorato al largo del porto di Bari

Caratteristiche dello yacht Amaryllis

Ancorato al largo del porto di Bari, lo yacht Amaryllis si distingue per la sua imponente lunghezza di 78 metri e per il lusso che lo contraddistingue. Costruito dai rinomati cantieri Abeking & Rasmussen e progettato dallo studio di design Reymond Langton, questo yacht naviga battendo bandiera delle Isole Cayman ed è di proprietà dell’uomo d’affari russo Andrej Borodin, ex presidente della Banca di Mosca.

Prestazioni e servizi di lusso

L’Amaryllis è alimentato da potenti motori Caterpillar, che gli permettono di raggiungere una velocità massima di 17 nodi, con una velocità di crociera stabile di 12 nodi. A bordo, può ospitare fino a 12 ospiti in sei cabine lussuose, mentre un equipaggio di 23 persone si occupa di garantire un’esperienza di altissimo livello. Lo yacht è dotato di servizi esclusivi, tra cui un beach club, una terrazza privata riservata al proprietario, una palestra attrezzata e una piscina.

Valore e costi di gestione

Il valore stimato dello yacht Amaryllis si aggira intorno ai 120 milioni di dollari. Oltre al costo di acquisizione, i proprietari devono affrontare spese di gestione annuali considerevoli, che si stima ammontino a circa 12 milioni di dollari. Questo investimento non solo riflette il lusso e la qualità del design dello yacht, ma anche il livello di mantenimento richiesto per garantire che resti all’altezza dei suoi standard elevati.