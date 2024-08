Rieti, scomparso nel nulla da giorni il 23 enne Lorenzo Colasanti, l’appello disperato dei genitori

0 Condivisioni acebook Twitter

Scomparsa di Lorenzo Colasanti: ricerche in corso a Rieti e nelle aree circostanti

L’allarme dei genitori e l’appello sui social

Sono giorni di forte preoccupazione per la famiglia di Lorenzo Colasanti, il giovane ventitreenne scomparso da Rieti. I genitori, disperati, hanno lanciato un appello sui social network nella speranza di ottenere informazioni utili per ritrovarlo. “Lui è Lorenzo – hanno scritto pubblicando le sue foto – per favore chi lo avesse visto ci contatti, aiutateci a ritrovarlo”. Lorenzo è scomparso all’alba di domenica 18 agosto, e da allora non si hanno più sue notizie.

Ultimi avvistamenti e prime ipotesi

Secondo le ricostruzioni effettuate finora, Lorenzo si sarebbe allontanato da casa intorno alle ore 5 del mattino, alla guida di una Ford Fusion grigio scuro targata CB491NY. Dopo aver concluso il turno di lavoro, si sarebbe diretto verso casa, ma non è mai arrivato. I familiari, non vedendolo rientrare e non riuscendo più a contattarlo, hanno denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. Attualmente, l’ipotesi principale è quella di un allontanamento volontario, anche se i motivi restano sconosciuti.

Ricerche in corso e identificazione di Lorenzo Colasanti

Le ricerche di Lorenzo Colasanti sono in corso da parte dei Carabinieri di Rieti, con l’allerta estesa anche ai territori circostanti, inclusa Roma, poiché potrebbe trovarsi ovunque. L’ultima posizione nota del suo smartphone è stata rilevata vicino alla sua abitazione, nella frazione di Santa Rufina di Cittaducale, alle 15:40 di domenica, prima che il telefono smettesse di funzionare. Lorenzo ha 23 anni, è alto 1 metro e 60 centimetri, ha capelli castani corti, e un segno distintivo: il braccio sinistro tatuato. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti per contribuire alle ricerche.